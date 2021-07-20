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أمير تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

منذ 5 ساعات
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أمير تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

عطاالله العمراني (صدى):
تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك التي أديت في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين جابر بن علي الحربي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وتكبير الله سبحانه.

وقال: اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ، وَعَظِّمُوا شَعَائِرَهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَظِيمَةِ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ الشَّعَائِرِ وَالْمَشَاعِرِ، وَفِيهَا تُجَابُ الدَّعَوَاتُ، وَتُقَالُ الْعَثَرَاتُ، وَتَكْثُرُ الْأُعْطِيَّاتُ، وَهِيَ خَيْرُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَاللَّهُمَّ أَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَزِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.

وتحدث بأن من أهم أسباب نهضة الأمم ونجاحها وفلاحها إتقان العمل وَالإِحسَانَ وَرِعَايَةَ الأَمَانَاتِ وَالقِيَامَ بِالمَسؤُولِيَّاتِ، مَأمُورٌ بِهِ في كُلِّ عَمَلٍ جَلَّ أَو حَقُرَ، وَمُطَالَبٌ بِه كُلُّ أَحَدٍ صَغُرَ أَو كَبُرَ، وَأَنَّ الأُمَّةَ وَالمُجتَمَعَ بُنيَانٌ وَاحِدٌ، لا يُمكِنُ أَن يَكُونَ مُتقَنًا مُتَّزِنًا، وَفِيهِ لَبِنَةٌ مَائِلَةٌ أَو خَارِجَةٌ عَن مَوقِعِهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلاً أَن يُتقِنَهُ».

ثم وجه خطبته نحو النساء فقال المرأة المسلمة مدرسة الأجيال ومصنع الرجال وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم (استَوصوا بالنِّساءِ خيراً) فالإسلام أعلى شأن المرأة ورفع قدرها وحفظ حقها.

كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في 372 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز والهجر التابعة لها, والتي تم تجهيزها وتهيئتها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

هدوء إنسان بسيط
اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعم
عبدالرحمٰن الحربي
هههههه مستحيل اخذ نيسان لو اسعارها رخيصه ، وكيل سيئ جداً ولا عندهم غير الاستغلال للاسف
الملل
التصوير نوع من انواع النفاق الاعلامي
لا يهمونك انا مجنونك
كل عام ونت بخير وعيدنا في كل حين يابو فهد ربي يحفظك ويرعاك
عباس
سبحان الذي جعل لك القبول في قلوب خلقه الله يجزاك خير يامعالي الووير

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