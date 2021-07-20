فوائد صحية لـ "اللحم الضأن"

أميرة خالد (صدى):
تحتوي لحوم الضأن على البروتين العالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن، ويمكن أيضا أن تكون مكونا ممتازا لنظام غذائي صحي.
كما يحتوي لحم الضأن على كميات متفاوتة من الدهون، وتوفر حصة 3.5 أونصة (100 غرام) من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية (السعرات الحرارية: 258,الماء: 57%,البروتين: 25.6 غرام,الكربوهيدرات: 0 غرام,السكر: 0 غرام,الألياف: 0 غرام,الدهون: 16.5 غرام).
ويشكل تناول اللحوم التغذية المثلى، وتتكون الدهون في لحم الضأن أساسا من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة - بكميات متساوية تقريبا - ولكنها تحتوي أيضا على كميات صغيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة، وبالتالي، فإن حصة 3.5 أونصة (100 غرام) من لحم الضأن المشوي توفر 6.9 غرام من الدهون المشبعة، و7 غرام من الأحادية غير المشبعة، و1.2 غرام فقط من الدهون المتعددة غير المشبعة، بحسب موقع هيلث لاين.
وأكدت العديد من الدراسات عدم وجود أي ارتباط بين لحم الضأن وأمراض القلب، ويحتوي شحم الخروف أيضا على الدهون المتحولة والتي تعرف باسم الدهون "المجترة المتحولة"، وتعددت فوائد اللحم الضأن ومنها
الفيتامينات والمعادن
يعتبر لحم الضأن مصدرا غنيا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها:
فيتامين ب 12
فهو مهم لتكوين الدم ووظائف المخ. الأطعمة المشتقة من الحيوانات غنية بهذا الفيتامين، بينما تفتقر إليه النظم الغذائية النباتية. وقد يسبب النقص فيه فقر الدم والضرر العصبي.
الزنك
عادة ما يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات. فهو معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات، مثل الأنسولين والتستوستيرون.
فيتامين ب 3
يعتبر هذا الفيتامين مهم لمجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في جسمك، حيث قلة هذا الفيتامين تنذر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
الفوسفور
يوجد الفوسفور في معظم الأطعمة، وهو ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه.
الحديد
لحم الضأن غني بالحديد