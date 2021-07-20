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صورة مؤثرة من جبل عرفات

منذ ساعة
253
صورة مؤثرة من جبل عرفات

التعليقات

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أحدث التعليقات

هدوء إنسان بسيط
اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعم
عبدالرحمٰن الحربي
هههههه مستحيل اخذ نيسان لو اسعارها رخيصه ، وكيل سيئ جداً ولا عندهم غير الاستغلال للاسف
الملل
التصوير نوع من انواع النفاق الاعلامي
لا يهمونك انا مجنونك
كل عام ونت بخير وعيدنا في كل حين يابو فهد ربي يحفظك ويرعاك
عباس
سبحان الذي جعل لك القبول في قلوب خلقه الله يجزاك خير يامعالي الووير

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