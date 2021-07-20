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وظائف شاغرة بمدارس الجامعة الأهلية في الخرج "بنات"
منذ 17 دقيقة
1130
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس الجامعة الأهلية قسم البنات، بمحافظة الخرج توفر وظائف تعليمية في عدة تخصصات للعام الدراسي 1443هـ.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسمى:
-معلمة رياض أطفال
التقديم
- معلمة صفوف أولية
التقديم
- مدربة قدرات.
التقديم
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أحدث التعليقات
ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
مسكينه راحت فيها
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه
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