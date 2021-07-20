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وظائف شاغرة بمدارس الجامعة الأهلية في الخرج "بنات"

منذ 17 دقيقة
1130
وظائف شاغرة بمدارس الجامعة الأهلية في الخرج "بنات"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس الجامعة الأهلية قسم البنات، بمحافظة الخرج توفر وظائف تعليمية في عدة تخصصات للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسمى:

-معلمة رياض أطفال

التقديم

- معلمة صفوف أولية

التقديم

- مدربة قدرات.

التقديم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
مسكينه راحت فيها
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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