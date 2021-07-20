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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 30 دقيقة
1176
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42294، العملة مقابل الريال الواحد 0.22608

- الدولار: 3.75060، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662

- درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97931

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.76925

- دينار أردني: 5.29006، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.47232 مقابل الريال الواحد 0.08017

- دينار بحريني: 9.94913، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.03010، مقابل الريال الواحد 0.97078

-الدرهم المغربي: 0.41935 مقابل الريال الواحد 2.38714

- الجنيه المصري: 0.23935، مقابل الريال الواحد 4.17791

المملكة
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الريال
العملات
اسعار العملات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
مسكينه راحت فيها
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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