أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42294، العملة مقابل الريال الواحد 0.22608
- الدولار: 3.75060، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662
- درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97931
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.76925
- دينار أردني: 5.29006، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.47232 مقابل الريال الواحد 0.08017
- دينار بحريني: 9.94913، مقابل الريال الواحد 0.10052
- الريال القطري: 1.03010، مقابل الريال الواحد 0.97078
-الدرهم المغربي: 0.41935 مقابل الريال الواحد 2.38714
- الجنيه المصري: 0.23935، مقابل الريال الواحد 4.17791