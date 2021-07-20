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وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعراق

منذ 53 دقيقة
1199
وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعراق

الرياض (صدى):
أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدّدت التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وتُقدّم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في سوق مدينة الصدر شرقي بغداد أمس الاثنين، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.

العراق
بغداد
المملكة
تفجير
وزارة الهارجية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
مسكينه راحت فيها
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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