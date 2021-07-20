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الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

منذ ساعة
1250
الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

مكة المكرمة (صدى):

أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

تأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة - رعاها الله – في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.

مكة
المملكة
الحج
الحجاج
الاجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
مسكينه راحت فيها
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

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