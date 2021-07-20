نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1267
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، الشرقية ، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مكة
المملكة
الطقس
الارصاد
الريالض

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
سلامات
ابو عمار
مسكينه راحت فيها
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

"عجل" يقتل ويصيب 4 أشخاص
"عجل" يقتل ويصيب 4 أشخاص
منذ دقيقتين 48
وظائف شاغرة بمدارس الجامعة الأهلية في الخرج "بنات"
وظائف شاغرة بمدارس الجامعة الأهلية في الخرج "بنات"
منذ 17 دقيقة 1123
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 29 دقيقة 1171
خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام
خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام
منذ 40 دقيقة 1286
فيديو..خادم الحرمين يوجه كلمة للحجاج والمُرابطين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى
فيديو..خادم الحرمين يوجه كلمة للحجاج والمُرابطين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى
منذ 51 دقيقة 10382
وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعراق
وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بالعراق
منذ 53 دقيقة 1198
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1274
الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة
الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة
منذ ساعة 1249
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1267
فيديو.. لحظة رمي حجاج بيت الله الحرام لجمرة العقبة بيسر وسهولة
فيديو.. لحظة رمي حجاج بيت الله الحرام لجمرة العقبة بيسر وسهولة
منذ ساعة 1270