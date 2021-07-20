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"داعش" يتبنى تفجير بغداد الانتحاري

منذ 34 دقيقة
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"داعش" يتبنى تفجير بغداد الانتحاري

بغداد (صدى):
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في سوق مدينة الصدر شرقي بغداد أمس الاثنين، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأصدر التنظيم الإرهابي بيانًا، قال فيه إن انتحاريا فجر نفسه على تجمع للشيعة في مدينة الصدر.

فيما ذكرت مصادر أمنية أن التفجير وقع بواسطة امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسفا أثناء اكتظاظ السوق بالمتبضعين لشراء حاجيات عيد الأضحى.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع كبارة قادة الأمن لبحث الهجوم، حسبما قال مكتبه في بيان مقتضب.

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العراق
بغداد
داعش
تفجير
الارهاب

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 122
منذ 25 دقيقة
ضربة صدر لأهل الصدر زيد داعش انقلب عبيد أية وزيد أخو عبيد وداعش انقلب ورجاله صدور إيه تورصد عند داعش عين وآلله يعين بصدرايه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51651
منذ 24 دقيقة
تنظيم داعش يكذب وهو عميل لايران ولكي يبعد الشبهه عن عملاء ايران في العراق ادعى انه ما قام بالتفجير في سوق لشيعه

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
ما اغثه عيب تتكلم عن رجل مسلم يذكر الله
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه ممتاز وان كان فيه خطوره
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم الخونه اتباع ايران . نفس ما يحدث في العراق من قبل اتباع ايران يحدث في اليمن . هؤلاء دمرت عقولهم المخدرات...

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