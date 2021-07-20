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مواطنة تجرد زوجها من جميع ممتلكاته مستغلة وكالة عامة أخذتها منه

منذ 37 دقيقة
1363
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مواطنة تجرد زوجها من جميع ممتلكاته مستغلة وكالة عامة أخذتها منه

عادل الحربي (صدى):
نجحت مواطنة في تجريد زوجها من ممتلكاته من عقارات وأموال، وقامت بتحويلها لحسابها الخاص، مستغلة وكالة عامة اخذتها منه بحجة إدارة مصالحه.

وقرر الزوج مقاضاة زوجته، موضحا أنه تزوج من فتاة تصغره بـ7 سنوات، وأصيب ببعض الأعراض المرضية جعلته غير قادر على إدارة مصالحه المالية.

وأشار إلى أن زوجته اقترحت عليه عمل توكيل عام لها تستطيع من خلاله إدارة مصالحه، فقام بذلك، بحسب الوطن.

ولفت إلى أنه بعد مرور عام بدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، وتفاجأ بعد ذلك باستيلائها على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51651
منذ 22 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه تستاهل يالاهبل . اللهم لا شماته

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
ما اغثه عيب تتكلم عن رجل مسلم يذكر الله
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه ممتاز وان كان فيه خطوره
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم الخونه اتباع ايران . نفس ما يحدث في العراق من قبل اتباع ايران يحدث في اليمن . هؤلاء دمرت عقولهم المخدرات...

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