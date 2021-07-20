نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الحوثيون يستهدفون قرى سكنية غرب اليمن عشية عيد الأضحى

منذ ساعة
1273
3
الحوثيون يستهدفون قرى سكنية غرب اليمن عشية عيد الأضحى

فهمي محمد (صدى):
استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، عشية عيد الأضحى المبارك، تجمعات سكانية في مديريتي التحيتا والدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، تزامناً مع قصف مماثل على تجمعات سكانية في منطقة دخنان ووادي رمان بمديرية الدريهمي.

ومن جانبها كبدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس الاثنين، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية باشتباكات وضربات مركزة في ثلاث جبهات بالساحل الغربي.

اليمن
الحوثيون
عيد الاضحى
أوضاع اليمن

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 122
منذ 45 دقيقة
عشية عيد الأضحى ك أية وحرس ثأر لإرهاب بصدام وشعب عراقي حزب ايه لحزب يمن بختيار أية لعصابه أذرع اية
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 122
منذ 36 دقيقة
اليمني أدرك أن الحوثي المدعوم ليس لليمن ولا للبنان الذي ياحول الذراع ك ذراعنا لبنان تنهار بذراع.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51651
منذ 19 دقيقة
حسبي الله عليهم الخونه اتباع ايران . نفس ما يحدث في العراق من قبل اتباع ايران يحدث في اليمن . هؤلاء دمرت عقولهم المخدرات التي تصلهم من لبنان وايران واصبحو بلا عقول ينفذون ما يطلب منهم بلا وعي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عبدالله
ما اغثه عيب تتكلم عن رجل مسلم يذكر الله
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه ممتاز وان كان فيه خطوره
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم الخونه اتباع ايران . نفس ما يحدث في العراق من قبل اتباع ايران يحدث في اليمن . هؤلاء دمرت عقولهم المخدرات...

أخر الأخبار

فيديو.. لحظة رمي حجاج بيت الله الحرام لجمرة العقبة بيسر وسهولة
فيديو.. لحظة رمي حجاج بيت الله الحرام لجمرة العقبة بيسر وسهولة
منذ 3 دقائق 1028
مواطنون يشكون انقطاع الكهرباء عن منازلهم منذ 3 ساعات بجيزان
مواطنون يشكون انقطاع الكهرباء عن منازلهم منذ 3 ساعات بجيزان
منذ 9 دقائق 1079
"داعش" يتبنى تفجير بغداد الانتحاري
"داعش" يتبنى تفجير بغداد الانتحاري
منذ 34 دقيقة 1211
مواطنة تجرد زوجها من جميع ممتلكاته مستغلة وكالة عامة أخذتها منه
مواطنة تجرد زوجها من جميع ممتلكاته مستغلة وكالة عامة أخذتها منه
منذ 37 دقيقة 1360
الحوثيون يستهدفون قرى سكنية غرب اليمن عشية عيد الأضحى
الحوثيون يستهدفون قرى سكنية غرب اليمن عشية عيد الأضحى
منذ ساعة 1273
سوسن بدر تحصن ياسمين عبد العزيز بالرقية الشرعية
سوسن بدر تحصن ياسمين عبد العزيز بالرقية الشرعية
منذ ساعة 703
مقتل 12 طفلا في تفجير مدينة الصدر بالعراق
مقتل 12 طفلا في تفجير مدينة الصدر بالعراق
منذ ساعة 1343
رجل يقتل زوجته بعدما هددته بالخلع في ليلة العيد
رجل يقتل زوجته بعدما هددته بالخلع في ليلة العيد
منذ ساعتين 1189
فيديو.. ثور هائج يهاجم المارة في تبوك
فيديو.. ثور هائج يهاجم المارة في تبوك
منذ ساعتين 1896
شيخ شمل قبائل المسارحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
شيخ شمل قبائل المسارحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
منذ ساعتين 1440