الحوثيون يستهدفون قرى سكنية غرب اليمن عشية عيد الأضحى

فهمي محمد (صدى):
استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، عشية عيد الأضحى المبارك، تجمعات سكانية في مديريتي التحيتا والدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، تزامناً مع قصف مماثل على تجمعات سكانية في منطقة دخنان ووادي رمان بمديرية الدريهمي.
ومن جانبها كبدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس الاثنين، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية باشتباكات وضربات مركزة في ثلاث جبهات بالساحل الغربي.