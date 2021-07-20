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شيخ شمل قبائل المسارحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منذ ساعة
1309
شيخ شمل قبائل المسارحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نايف السالم (صدى):
رفع شيخ شمل قبائل المسارحة بإسمه ونيابة عن مشائخ وأعيان قبائل المسارحة أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ولسمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وإلى نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ . وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة

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ابو عمار
اعوذ بالله من غضب الله
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيها
خالد
ايران المجوسيه + الموساد اليهودي . لعنة الله عليهم
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
ما خلصنا من سامي و هاله

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