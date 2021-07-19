نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضخ 550 ألف متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في يوم عرفة

منذ 8 دقائق
1090
ضخ 550 ألف متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في يوم عرفة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية، استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أعد لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ .

وأوضحت أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب 550 ألف متر مكعب.

وأشارت إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب؛ ليصل معدل الضخ المستمر إلى 21 ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية، مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ - لا قدر الله - وفقاً للممارسات المهنية وتبعاً للبروتوكولات الصحية المطبقة.

المملكة
الحج
ضيوف الرحمن
يوم عرفة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أمنية عالقة هي لقاء ماجد القصبي للضرورة القصوى
د محمد ماجد بخش
نفخ الخدود بالسعودية أكثر جودة وأحسن نتيجة 1000 ♡ مبروك نجاح التجميل
د محمد ماجد بخش
هبات سعودية غير مشروطة
د محمد ماجد بخش
رحم الله جدك الغالي النفيس نايف يا ابن سعود
أبوخالد-أبها.
لااااا .. ليس هذا مكان السباب والشتائم .. بل مكان ووقت أخذ الحقوق ورد المظالم لأهلها .. يجب أن تتولى سفارة بلادنا في الأردن...

أخر الأخبار

ضخ 550 ألف متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في يوم عرفة
ضخ 550 ألف متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في يوم عرفة
منذ 8 دقائق 1090
فيديو.. طوابير من السيارات لدعم بائع آيس كريم في الدمام
فيديو.. طوابير من السيارات لدعم بائع آيس كريم في الدمام
منذ 23 دقيقة 448
خطاب رسمي من مبخوت للجزيرة الإماراتي للسماح له باللعب في صفوف الاتحاد
خطاب رسمي من مبخوت للجزيرة الإماراتي للسماح له باللعب في صفوف الاتحاد
منذ 46 دقيقة 1443
وزير الصحة : لاعدمناك سأمتنع عن المصافحة
وزير الصحة : لاعدمناك سأمتنع عن المصافحة
منذ ساعة 1889
الأرصاد: سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالرياض 
الأرصاد: سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالرياض 
منذ ساعة 1428
6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو"
6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو"
منذ ساعة 1644
"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية
"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية
منذ ساعة 1529
بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج
بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج
منذ ساعتين 1363
القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا
القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعتين 1352
"النمر" يحذر من أضرار أكل الكبد نيئة
"النمر" يحذر من أضرار أكل الكبد نيئة
منذ ساعتين 1635