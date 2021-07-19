خطاب رسمي من مبخوت للجزيرة الإماراتي للسماح له باللعب في صفوف الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن رفع لاعب المنتخب الإماراتي ونادي الجزيرة علي مبخوت، خطابا لطلب ناديه بالسماح له بالانضمام لصفوف اتحاد جدة.
وبينت المصادر أن مبخوت رفع خطابًا رسميًا يطلب من إدارة الجزيرة بطل الدوري في نسخته الأخيرة السماح بالاحتراف في الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وفي هذا السياق على متحدث نادي النصر السابق سعود الصرامي قائلا: "الأنباء تشير إلى مرونة عند صانع القرار في الجزيرة للسماح له بالاحتراف في الاتحاد".
وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لضم مبخوت ليكون خليفة الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي اقترب من الرحيل بشكل رسمي.
وكانت تقارير قد كشفت أن الاتحاد قدم عرضًا بقيمة 13 مليون درهم إماراتي، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد علي مبخوت.
اقرأ ايضا: