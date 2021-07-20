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شاب سعودي يتعرض للحرق بأعضاءه التناسلية بالأردن

منذ يوم
20089
12
شاب سعودي يتعرض للحرق بأعضاءه التناسلية بالأردن

نايف السالم (صدى):
كشفت عائلة شاب سعودي مقيم في الأردن، عن تعرض ابنها صاحب الـ 18 عاما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، داخل أحد مراكز الإيواء.

وشملت الحروق منطقة الأعضاء التناسلية للشاب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تركه أحد المسؤولين بالرعاية خلال استحمامه لبرهة من الزمن، وفوجئ بأنه سكب الماء الساخن وأحرق نفسه.

وأشارت والدة الشاب إلى أنها استشارت خبراء في الطب الشرعي وذكروا لها أن الحرق لا يمكن أن يكون بماء ساخن بل بمواد كيمايئة كاوية، بحسب الوطن.

وتوقعت الأم أن سبب الحروق حدث لمعاقبة ابنها بطريقة غير مباشرة.

الاردن
حرق
مواطن سعودي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51659
منذ يوم
حسبي الله على المجرمين
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 49
منذ يوم
عليهم لعنة الله المعغنين المجرمين
محمد القرني
محمد القرني عدد التعليقات : 1
منذ يوم
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن
ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا في غرفه المريض وحمامه الخاص وكميرا مثبته على راس المريض
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
فوق ألمه المٌ رهيب.. نسأل الله أن يعافيه
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
فوق ألمه المٌ رهيب.. نسأل الله أن يعافيه
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 338
منذ يوم
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي
والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81832
منذ يوم
وليش في الاردن
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7122
منذ 23 ساعة
اللوم يقع على عائلته هم المهملين اولاً وآخراً
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 302
منذ 17 ساعة
لااااا ..
ليس هذا مكان السباب والشتائم ..
بل مكان ووقت أخذ الحقوق ورد المظالم لأهلها ..
يجب أن تتولى سفارة بلادنا في الأردن الموضوع
وتوكل محاميا .. لكي يتولى موضوع هذا المواطن المعاق
السعودي ليس عملة رخيصه ..
بل هو انسان غالي الثمن على قيادته وولاة أمره ..
يجب أن ينال الذين يتطاولون علينا .. ويسيئون إلينا
جزاءهم .. وردعهم .
نضال فؤاد
نضال فؤاد عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
سلامات
نضال فؤاد
نضال فؤاد عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
سلامات
نضال فؤاد
نضال فؤاد عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
سلامات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يهنيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا توصون حريص
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ

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