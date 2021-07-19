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هيئة الأمر بالمعروف ببالباحة تنشر توجيهات توعوية عن شعيرة الأضحية

منذ 17 ساعة
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هيئة الأمر بالمعروف ببالباحة تنشر توجيهات توعوية عن شعيرة الأضحية

بدر الحارثي (صدى):
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بالباحة المحتوى التوعوي في ما يخص التوجيهات الشرعية لشعيرة الأضحية والتذكية الشرعية من خلال اللوحات في المسالخ وأماكن التذكية بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة  في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذا يأتي أنطلاقًا من واجبات الرئاسة العامة لتوعية المجتمع خلال المناسبات الشرعية المختلفة بما يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

التعليقات

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أحدث التعليقات

هدوء إنسان بسيط
اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعم
عبدالرحمٰن الحربي
هههههه مستحيل اخذ نيسان لو اسعارها رخيصه ، وكيل سيئ جداً ولا عندهم غير الاستغلال للاسف
الملل
التصوير نوع من انواع النفاق الاعلامي
لا يهمونك انا مجنونك
كل عام ونت بخير وعيدنا في كل حين يابو فهد ربي يحفظك ويرعاك
عباس
سبحان الذي جعل لك القبول في قلوب خلقه الله يجزاك خير يامعالي الووير

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