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"حياتنا" و "صحة حاج " برفقة حجاج بيت الله

منذ 12 ساعة
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"حياتنا" و "صحة حاج " برفقة حجاج بيت الله

محمد السعران (صدى):
ضمن خطة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" الاستراتيجية في تعزيز البرامج الوقائية الموسمية للمجتمع وتعزيز صورتها الذهنية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وجودة الحياة، نفذت الجمعية ولأول مرة خارج منطقة الرياض حملة نوعية متميزة في موسم حج هذا العام بعنوان "صحة حاج " وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة والتي تهدف بالمقام الأول في تقديم البرامج التوعوية الصحية لحجاج بيت الله الحرام حتى يتمكن من آداء مناسك الحج متحصنا بالوقاية والصحة بعيدا عن الأمراض .

حيث جهزّت "صحة حاج " عيادة متخصصة للفحوصات الأولية بقسميها الرجالي والنسائي والتي تشمل قياس الضغط والسكر والوزن، كما قامت الحملة بتجهيز الأركان التوعوية لصحة الحاج والتي تشمل ركن المعلومات الصحية للحاج وكيف يتمتع بحج مليئ بالصحة ويساعد في تعزيز نمط حياته الصحي، وكذلك ركن المجسمات الصحية التوعوية والتي تهدف إلى توعية الحاج بالأطعمة والمأكولات الصحية والغير صحية ومدى تأثرها بصحة الإنسان وكذلك مجسمات تصلب الشرايين وأنابيب مستوى الدهون في المأكولات والتي يمكن للحاج الاطلاع عليها بشكل مرئي وملموس.

كما شملت هذه الحملة المحاضرات الطبية والتي يقدمها المختصين من الأطباء والاستشاريين للحجاج والتي يقدمون فيها النصائح الهامة في المحافظة على صحة الحاج أثناء تأدية مناسك الحج.

كما قدمت "حياتنا" للحجاج مجموعة من المظلات و الحقائب الاسعافية والتي تحتوي على أدوات التعقيم والحلاقة كمساهمة وتقديرا لحجاج بيت الله الحرام .

وقد أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية "حياتنا" د.عاطف سرور على الجهود الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها الجمعية ممثلة في الإدارة التنفيذية على حرصها في تعزيز مكانة الجمعية وتقديم البرامج المتميزة والشراكات الفاعلة وتفعيل الجانب التطوعي من خلال هذا البرنامج النوعي المتميز والذي يعتبر أحد برامج الجمعية المتنوعة والذي لم يكن ليتم إلا بعد توفيق الله ثم بتكاتف الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة مع "حياتنا" الذين ساهموا بكل تأكيد في تحقيق أهداف وبرامج الجمعية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اعوذ بالله من غضب الله
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيها
خالد
ايران المجوسيه + الموساد اليهودي . لعنة الله عليهم
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
ما خلصنا من سامي و هاله

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