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6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو"

منذ 12 دقيقة
1164
6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
نفذ 6 إخوة وصية والدهم المرشد والمطوف طلعت تونسي، ألا وهي تطويف الحجاج، حيث تراوحت أعمارهم ما بين 8 و32 عاما.

ونظم المطوف طلعت تونسي، الحجاج لثلاثة عقود قبل وفاته بكورونا في 2020، حيث قالوا:"قررنا جميعا العمل هذا العام لأول مرة في خدمة الحجاج تكريما  لذكرى والدنا الذي كان قال لنا:"إذا حدث لي شئ ما، فيستعين عليك أنت وإخوتك البقاء معا ومواصلة عملي".

وتعمل عائلة طلعت تونسي في مجال الطاقة منذ 80 عاما، وهي إحدى العائلات في مكة اختصت بهذه الخدمة، حيث يساعد من فيها رجال ونساء الحجاج في تأدية مناسكهم وتزويدهم بما يحتاجونه كالتنقل والسقاية.

مكة
الحجاج
وصية
التنقل
إخوة
التطويف
طلعت تونسي
السقاية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
الى تعليق 2 هذا مو تحدي ولا يحزنون هذا خبال وقلة حياء
غييييوووورررر
ههههههههههههههه
4lovex2
يبوي حامض على بوزك😹🤭 بأمريكا تخسي ترفع قضية عليها القانون عندهم ذكي جداً هي تقدر توديك ورا الشمس مع علباتك
4lovex2
سيارات الإسعاف وبعض الدوريات بعض الأحيان يسرعون سرعات مرعبة في الطرق ولا همهم حياة الناس في الطرق حسبي الله ونعم الوكيل حتى بعضهم يقطع...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا

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