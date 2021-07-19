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بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج

منذ 28 دقيقة
1196
بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج

مكة المكرمة (صدى):
يُتابع طيران الأمن حركة حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء مناسكهم لضمان سلامتهم بالطائرات العمودية التي زودت بأنظمة الرؤية الليلة، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة، والتجهيزات الطبية والإسعافية.

وأكد قائد مهمة أمن الحج لطيران الأمن، عميد طيار محمد الثبيتي، أن طيران الأمن يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن جميع الأطقم الجوية تمتلك الخبرة في التعامل مع هذا الحدث، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن مهام الطيران الأمني تتمثل في القيام بجولات استطلاعية خلال موسم الحج لمتابعة ورصد الحالة الأمنية من حركة مرورية، فضلا عن تنفيذ عمليات الإسعاف، والبحث والإنقاذ.

الحج
كاميرات
طائرات
الطيران
إسعاف

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
الى تعليق 2 هذا مو تحدي ولا يحزنون هذا خبال وقلة حياء
غييييوووورررر
ههههههههههههههه
4lovex2
يبوي حامض على بوزك😹🤭 بأمريكا تخسي ترفع قضية عليها القانون عندهم ذكي جداً هي تقدر توديك ورا الشمس مع علباتك
4lovex2
سيارات الإسعاف وبعض الدوريات بعض الأحيان يسرعون سرعات مرعبة في الطرق ولا همهم حياة الناس في الطرق حسبي الله ونعم الوكيل حتى بعضهم يقطع...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا

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