نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة
1205
القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
سجلت القرية الأولمبية في طوكيو،إصابة جديدة بفيروس كورونا، قبل أيام معدودة على افتتاح أولمبياد 2020.

حيث تبين أن الإصابة ترجع إلى أوندري بيروشيتش لاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية التشيكي، فيما وجدت إصابة بكورونا في معكسر فريق الجمباز الأميركي بمدينة إينزاي.

ومن جهته، أوضح طبيب الفريق التشيكي المشارك في الألعاب مارتن دوكتور:"بيروشيتش قدّم "عيّنة إيجابية خلال الاختبار اليومي الأحد في القرية الأولمبية".

وتابع:"بيروشيتش لا يعاني بتاتاً من أي عوارض، نحن نتعامل مع كافة التفاصيل، بينها بطبيعة الحال الإجراءات المضادة للجائحة داخل الفريق".

وأشارت اللجنة الأولمبية التشيكية إلى حالة إيجابية تعود إلى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند الوصول إلى طوكيو، قبل بدء الألعاب الجمعة المقبل بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات كورونا.

 

طوكيو
إصابة جديدة
فيروس كورونا
القرية الأولمبية
أولمبياد 2020

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
الى تعليق 2 هذا مو تحدي ولا يحزنون هذا خبال وقلة حياء
غييييوووورررر
ههههههههههههههه
4lovex2
يبوي حامض على بوزك😹🤭 بأمريكا تخسي ترفع قضية عليها القانون عندهم ذكي جداً هي تقدر توديك ورا الشمس مع علباتك
4lovex2
سيارات الإسعاف وبعض الدوريات بعض الأحيان يسرعون سرعات مرعبة في الطرق ولا همهم حياة الناس في الطرق حسبي الله ونعم الوكيل حتى بعضهم يقطع...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا

أخر الأخبار

6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو"
6 إخوة ينفذون وصية والدهم ويساعدون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة "فيديو"
منذ 12 دقيقة 1163
"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية
"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية
منذ 15 دقيقة 1190
بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج
بالفيديو .. طائرات أمنية عمودية لرصد ومتابعة سير الحج
منذ 28 دقيقة 1191
القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا
القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 43 دقيقة 1205
"النمر" يحذر من أضرار أكل الكبد نيئة
"النمر" يحذر من أضرار أكل الكبد نيئة
منذ 49 دقيقة 1360
بالفيديو .. مقيم من الصين يحقق حلمه بأداء الحج بعد سنوات طويلة من الانتظار
بالفيديو .. مقيم من الصين يحقق حلمه بأداء الحج بعد سنوات طويلة من الانتظار
منذ ساعة 1261
رسالة باللغة العربية من "ماريغا" إلى جماهير الهلال 
رسالة باللغة العربية من "ماريغا" إلى جماهير الهلال 
منذ ساعة 1658
نقل 10 مصابين في حادث تصادم على طريق المدينة المنورة عبر طائرة و7 فرق إسعاف 
نقل 10 مصابين في حادث تصادم على طريق المدينة المنورة عبر طائرة و7 فرق إسعاف 
منذ ساعة 1808
بالصور .. روبوت آلي لتقديم الفتوى للحجاج في مشعر عرفة
بالصور .. روبوت آلي لتقديم الفتوى للحجاج في مشعر عرفة
منذ ساعة 1346
أحد منسوبي الحرس الوطني ينظم حشود الحج عام 1394هـ (صورة)
أحد منسوبي الحرس الوطني ينظم حشود الحج عام 1394هـ (صورة)
منذ ساعتين 1513