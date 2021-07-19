القرية الأولمبية في طوكيو تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
سجلت القرية الأولمبية في طوكيو،إصابة جديدة بفيروس كورونا، قبل أيام معدودة على افتتاح أولمبياد 2020.
حيث تبين أن الإصابة ترجع إلى أوندري بيروشيتش لاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية التشيكي، فيما وجدت إصابة بكورونا في معكسر فريق الجمباز الأميركي بمدينة إينزاي.
ومن جهته، أوضح طبيب الفريق التشيكي المشارك في الألعاب مارتن دوكتور:"بيروشيتش قدّم "عيّنة إيجابية خلال الاختبار اليومي الأحد في القرية الأولمبية".
وتابع:"بيروشيتش لا يعاني بتاتاً من أي عوارض، نحن نتعامل مع كافة التفاصيل، بينها بطبيعة الحال الإجراءات المضادة للجائحة داخل الفريق".
وأشارت اللجنة الأولمبية التشيكية إلى حالة إيجابية تعود إلى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند الوصول إلى طوكيو، قبل بدء الألعاب الجمعة المقبل بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات كورونا.