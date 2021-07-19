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خربت الكشتة عليهم
منذ 3 ساعات
1728
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التعليقات
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أحدث التعليقات
4lovex2
الى تعليق 2 هذا مو تحدي ولا يحزنون هذا خبال وقلة حياء
غييييوووورررر
ههههههههههههههه
4lovex2
يبوي حامض على بوزك😹🤭 بأمريكا تخسي ترفع قضية عليها القانون عندهم ذكي جداً هي تقدر توديك ورا الشمس مع علباتك
4lovex2
سيارات الإسعاف وبعض الدوريات بعض الأحيان يسرعون سرعات مرعبة في الطرق ولا همهم حياة الناس في الطرق حسبي الله ونعم الوكيل حتى بعضهم يقطع...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
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