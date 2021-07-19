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رئيس الهلال الأحمر يطلق التحديث الجديد لنظام المسعف الإلكتروني في المشاعر المقدسة

منذ 10 ساعات
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رئيس الهلال الأحمر يطلق التحديث الجديد لنظام المسعف الإلكتروني في المشاعر المقدسة

سعيد العجل (صدى):
اطلق رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى التحديثات الجديدة لنظام المسعف الإلكتروني بالتزامن مع موسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، حيث تعد هذه النسخة الأحدث و الأسرع و الأكثر سهولة، إضافة إلى العديد من الخصائص الجديدة، والتي من أهمها هدف توجيه المسعف في تسلسل التقرير الاسعافي للحد من نسبة الاخطاء ورفع جودة الخدمة الاسعافية.

كما شمل التحديث الأخير إضافة ايقونات وخيارات متعددة مثل الشكوى الرئيسية للمريض وسجل المرضي للحالة والمؤشرات الحيوية بشكل عام إضافة إلى العديد من الخيارات والخصائص التي تمكن المسعف الإلكتروني من تحديد الجهة الافضل لنقله، كما يشمل التحديث زمن تسليم الحالة للمنشأة الطبية.

كما يظهر التحديث الأخير مؤشرات الأداء الطبية التي تعنى بتحليل البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى عمل المسعف أو حتى على مستوى تقديم الخدمة الاسعافية لطالبها حيث تساعد هذه المؤشرات في رفع جودة العمل وتلافي أي قصور في العمل الاسعافي، وسيتم تطبيق التحديث الجديد في المشاعر المقدسة خلال هذا العام بشكل تدريجي حتى يتم تطبيق التحديث كامل على كافة فروع الهيئة.

 

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