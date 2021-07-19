نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو والصور..ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات

منذ 33 دقيقة
1235
7
بالفيديو والصور..ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات

مكة المكرمة (صدى):
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم؛ غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وتابعت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات قوافل حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية ولله الحمد .

وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم ، وأدّوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.

 

مزدلفة
صعيد عرفات

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81756
منذ 23 دقيقة
اللهم اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
مسكينه شايله هم سناب امس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
منذ 17 دقيقة 1100
سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة
سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة
منذ 27 دقيقة 1208
بالفيديو والصور..ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات
بالفيديو والصور..ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات
منذ 33 دقيقة 1235
أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى
أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى
منذ 43 دقيقة 1237
"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي
"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي
منذ 51 دقيقة 1242
"إيلون ماسك" يسخر من رحلة "بيروس" للفضاء بتعليق طريف
"إيلون ماسك" يسخر من رحلة "بيروس" للفضاء بتعليق طريف
منذ 54 دقيقة 302
بالفيديو.. التجهيزات المتكاملة في مقر الحجاج بـ "مزدلفة"
بالفيديو.. التجهيزات المتكاملة في مقر الحجاج بـ "مزدلفة"
منذ ساعة 1349
الصحة العالمية تشيد بالخطط التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج "فيديو"
الصحة العالمية تشيد بالخطط التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج "فيديو"
منذ ساعة 1226
بلقيس فتحي تتعرض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها 
بلقيس فتحي تتعرض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها 
منذ ساعة 592
"الصحة" توجه 4 نصائح للحجاج
"الصحة" توجه 4 نصائح للحجاج
منذ ساعة 1213