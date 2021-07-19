نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى

منذ 43 دقيقة
1237
أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى

الرياض (صدى):
رفعت أمانة منطقة الرياض الطاقة الاستيعابية ل16 مسلخًا في العاصمة ما بين ثابت ومتنقل لتبلغ 4,580 ذبيحة في الساعة، تماشيًا مع حجم الإقبال الذي تشهده المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الأمانة إلى أن أوقات عمل المسالخ تبدأ من 4 فجرًا وتمتد حتى 6 مساءً، لمنح السكان مرونة أكبر في اختيار الوقت المناسب لذبح الأضحية وتفادي ساعات الذروة، وتقليل زمن الانتظار.

وبينت أن إنشاء 9 مسالخ متنقلة خطوة تهدف إلى توفير خيارات قريبة من منازل السكان، وتخفيف الازدحام على المواقع الرئيسية، وتتكامل معها تصاريح الذبح المؤقتة التي أصدرتها الأمانة للمطابخ المستوفية للضوابط والاشتراطات، لتشكل رفدًا إضافيًا في تقديم الخدمات.

كما أكدت جاهزية جميع المسالخ لاستقبال السكان، مشيرة إلى أنها ستطبق كافة الاشتراطات الصحية، ومنها قياس درجة حرارة المرتادين، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، واقتصار الدخول علة صاحب الأضحية.

أمانة الرياض
الطاقة الاستيعابية
المطابخ
المسالخ
مسلخ العاصمة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف يعني فيه ناس متوكلين احد يضحي عنهم غير الحجاج

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
منذ 16 دقيقة 1100
سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة
سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة
منذ 26 دقيقة 1208
بالفيديو والصور..ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات
بالفيديو والصور..ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات
منذ 32 دقيقة 1231
أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى
أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى
منذ 43 دقيقة 1237
"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي
"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي
منذ 51 دقيقة 1238
"إيلون ماسك" يسخر من رحلة "بيروس" للفضاء بتعليق طريف
"إيلون ماسك" يسخر من رحلة "بيروس" للفضاء بتعليق طريف
منذ 54 دقيقة 302
بالفيديو.. التجهيزات المتكاملة في مقر الحجاج بـ "مزدلفة"
بالفيديو.. التجهيزات المتكاملة في مقر الحجاج بـ "مزدلفة"
منذ ساعة 1349
الصحة العالمية تشيد بالخطط التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج "فيديو"
الصحة العالمية تشيد بالخطط التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج "فيديو"
منذ ساعة 1226
بلقيس فتحي تتعرض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها 
بلقيس فتحي تتعرض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها 
منذ ساعة 592
"الصحة" توجه 4 نصائح للحجاج
"الصحة" توجه 4 نصائح للحجاج
منذ ساعة 1213