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سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة

منذ 26 دقيقة
1208
سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة

مكة المكرمة (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام تسهم بفضل الله في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي الذي يشهد فيه العالم استمرار تفشي جائحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال متابعة سموه لعمليات نفرة الحجاج، من عرفات إلى مزدلفة، بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

ووقف سموه خلال الجولة التي قام بها بالمركز مساء اليوم الاثنين على استعدادات الجهات الأمنية والحكومية لتنفيذ مهامها بالخطط والتنظيمات المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود قد تفقد في وقت سابق اليوم سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام،حيث استعرض سموه خلال الزيارة سير العمل بالخطط التي تنفذها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ونتائج المراحل التي تم تنفيذها، وفقًا للخطة المعتمدة، والتي شملت توفير فرق طبية ميدانية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في مواقع تنفيذ مهامهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف يعني فيه ناس متوكلين احد يضحي عنهم غير الحجاج

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