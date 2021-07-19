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الصحة العالمية تشيد بالخطط التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج "فيديو"

منذ ساعة
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الصحة العالمية تشيد بالخطط التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن ترحيبه بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها المملكة في حج هذا العام لأحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال  أدهانوم جيبريسوس:"بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام،نرحب بتخطيط الصحة العامة  والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا".

 

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، في أجواء إيمانية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المختصة الأخرى.

منظمة الصحة العالمية
التدابير الوقائية
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الإجراءات الصحية

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف يعني فيه ناس متوكلين احد يضحي عنهم غير الحجاج

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