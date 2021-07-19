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رحيل مرتقب لـ 7 لاعبين من النصر

منذ ساعة
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رحيل مرتقب لـ 7 لاعبين من النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف نادي النصر عن أسماء لاعبين لن يكونوا ضمن صفوف قريفه الأول لكرة القدم، ومنها نواف المطيري الذي وافق على الانضمام إلى صفوف نجران.

وأضاف النادي أن الحارس عبدالرحمن الشمري وافق أيضا على الانتقال إلى نجران، بينما وافق المدافع خالد الشويع على الانضمام إلى الجبلين، وذلك وفقا لـ"الرياضية".

وتلقى النادي عروضا من الأندية الأخرى بشأن عدد من اللاعبين، حيث طلب هجر والعربي التعاقد مع اللاعب ماجد قشيش.

كما طلب نادي الجيل التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن الشنار، بينما تقدم نجران والدرعية والساحل والخلود عروض لضم اللاعب أسامة البواردي، فيما قرر اللاعب نواف العصيمي تأجيل التفكير في الانتقال إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية.

 

نادي النصر
النصر
نجران
الدرعية
الجبلين
الساحل

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف يعني فيه ناس متوكلين احد يضحي عنهم غير الحجاج

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