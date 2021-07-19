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حاجة مصرية تصف مشاعرها بعد انتظارها 30 عاما لأداء الحج "فيديو"

منذ ساعة
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حاجة مصرية تصف مشاعرها بعد انتظارها 30 عاما لأداء الحج "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
تحدثت حاجة مصرية عن مشاعرها بعد انتظارها 30 عاما لأداء الحج، قائلة:"أفكر منذ 30 سنة في الحج وتحققت الأمنية هذا العام"، معبرة عن فرحتها بعد تحقيق أمنيتها بالحج.

وقال حاج من القصيم، خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"نشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تنظيم الحج هذا العام".

وكان الحجاج أثنوا على جميع الجهات بالمملكة التي شاركت في تنظيم الحج وعلى الانجاز وتوفير كل سبل الراحة والأمان، مؤكدين أنهم يشعرون بطمأنينة وفرح .

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، في أجواء إيمانية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المختصة الأخرى.

 

خادم الحرمين
الحج
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
حاجة مصرية

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف يعني فيه ناس متوكلين احد يضحي عنهم غير الحجاج

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