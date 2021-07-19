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 دوريات المجاهدين تفرض طوقاً خارجياً لمنع التسلل إلى عرفات

منذ 32 دقيقة
1198
 دوريات المجاهدين تفرض طوقاً خارجياً لمنع التسلل إلى عرفات

مكة المكرمة (صدى):
من على قمم الجبال وفي بطون الأودية، وعبر الطرق الترابية المؤدية الى مكة المكرمة، تنشر الإدارة العامة للمجاهدين دورياتها الأمنية وعرباتها المتنقلة على حدود المشاعر المقدسة لرصد ومتابعة مخالفي أنظمة الحج عبر التصوير الليلي.

وتنتشر دوريات المجاهدين على امتداد محيط الطوق الخارجي للعاصمة المقدسة لمنع تسلل الحجاج غير النظاميين عبر الأودية والمنافذ الترابية والطرق غير الرسمية وإغلاق ومنع التسلل من الجهة الشرقية لمشعر عرفات وكذلك حماية ما خصص لها من مواقع حيوية مستنده إلى تجهيز قوة احتياطية للطوارئ والمساندة عند الاحتياج.

تأتي مشاركة الإدارة العامة للمجاهدين إلى جانب القطاعات الأمنية المختلفة، لتقديم أفضل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وجميع ضيوف الرحمن.

مكة
عرفات
دوريات
الإدارة العامة للمجاهدين

التعليقات

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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