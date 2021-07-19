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بالفيديو.. استشاري: المملكة اتخذت اجراءات عديدة لحماية الحجاج من كورونا

منذ 52 دقيقة
8023
بالفيديو.. استشاري: المملكة اتخذت اجراءات عديدة لحماية الحجاج من كورونا

مكة المكرمة (صدى):
أكد الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية، أن المملكة اتخذت اجراءات عديدة لحماية الحجاج من كورونا وهو الأمر الذي ساعد في الحد من تفشي كورونا أثناء الحج.

وأضاف "ثامر": "التزمنا بالتباعد والاجراءات الاحترازية لأن العدوى تنتقل بالاحتكاك المباشر لذلك فإذا أضفنا موضوع اللقاح والتطعيم فهو يقي من المتحورات بنسبة كبيرة".

وتابع: "تم اختيار رقم 60 ألف للحجاج بناءً على سيناريوهات درست بشكل واضح من ضمن هذه العوامل وضع الوباء عالميًا وفي الدول الإسلامية والمملكة وهناك مؤشرات عديدة تعطيهم انطباع وقدرة القطاع الصحي".

 

الحج
الحجاج
كورونا
الأمراض المعدية
الاجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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