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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها

منذ 58 دقيقة
1197
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 163 يوماً 1870 مسجد .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة جازان ومسجدان في منطقة الباحة.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الشؤون الإسلامية
مساجد
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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