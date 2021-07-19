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أمانة الشرقية تكشف عن خطة أعمالها في النظافة لعيد الأضحى المبارك 1442هـ

منذ 12 ساعة
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أمانة الشرقية تكشف عن خطة أعمالها في النظافة لعيد الأضحى المبارك 1442هـ

سعيد العجل (صدى):
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن خطة أعمال النظافة في عيد الأضحى المبارك، والتي تهدف إلى جمع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات ونظافـة الطرق، ومواقف السيارات، ودورات المياه العامـة والحدائق العامة والمسطحات الخضراء، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وكنس وغسيل أمام المساجد، وتوزيـع الحاويات، وتـوفير فـرق دعـم إضافية من العمالة والمعـدات لمواجهة أي حالة طارئة، والتواجد الميداني المستمر لمراقبة سير العمل.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الأمانة حرصت على تكثيف أعمال النظافة في كافة مدن ومحافظات المنطقة، حيث خصصت في مدن حاضرة الدمام (87) مراقب ومشرف، و(5084) عامل، و (706) معدة وآلية لتنظيف الأحياء، و(214) مصلى وجامع تمت أعمال النظافة فيها وغسيل الأرصفة، و(127) دورة مياه تمت أعمال الصيانة والنظافة فيها، و (1120) كم أطوال الشوارع والميادين التي تم تنظيفها، و(2.714.022)م2 مساحة الحدائق التي تم تنظيفها.

وأضاف: بأن الأمانة ضمنت ضمن أعمال النظافة في عيد الأضحى معدات جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير، وهي المعدات المخصصة لأعمال رفع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأدوات وأي قطع معدنية أو خشبية أو بلاستكية كبيرة، وكذلك النفايات الناتجة عن تقليم نباتات وأشجار الحدائق المنزلية، ورفع لوحات الإعلانات الحديدية والخشبية والقاسية من الشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء.

بالإضافة إلى معدات جمع ونقل الأنقاض والتي تقوم بجمع ونقل الأنقاض خلال فترة عملها، برفع كميات من الأنقاض ومخلفات البناء والحفريات المجهولة المصدر.

وأشار م. زياد مغربل، الى أن الأمانة ركزت في خطتها على نظافة المتنزهات العامة والحدائق، وتوجيه فرق الكنس اليدوي والسيارات بالعمل على الكنس حول جميع المساجد الخاصة بصلاة العيد، كما ركزت أيضا على رفع جميع مخلفات الأضاحي أول أيام العيد عن طريق جميع المعدات بعد الانتهاء من أعمال تفريغ الحاويات، لافتا الى أنه سيتم وضع حاويات 15م3 في الأماكن المتوقع التصريح لها بالذبح.

وأبان وكيل الأمين للخدمات بأنه تم تخصيص مكانس آلية للعمل على الكـنس الآلي لجميـع الشـوارع الرئيسية للواجهـة والكـورنيش وكذلك المواقف الداخلية، وسوف يستمر برنامج الكنس الآلي المكثف بحيث يتم ضغط برنامج كنس الواجهة يتم خلال يومين فقط حتى يمكن كنسه أكثر من خمس مرات قبل أول أيـام الـعيـد وسـوف يـتـم تـدعيم منطقـة الواجهـة بمكنسة إضافية وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

 

 

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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