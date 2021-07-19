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شخص يلقي أطفاله من نافذة المنزل لينقذهم من حريق
منذ 6 ساعات
1450
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أحدث التعليقات
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك
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