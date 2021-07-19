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" امانة الشرقية" تطلق مسار جديد لمتعثري الحجز الإلكتروني لخدمة المسالخ

منذ 12 ساعة
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" امانة الشرقية" تطلق مسار جديد لمتعثري الحجز الإلكتروني لخدمة المسالخ

سعيد العجل (صدى):
اعلنت امانة المنطقة الشرقية عن اطلاق مسارات اضافية ضمن مسار خدمة الحجز الإلكتروني التي اطلقتها مؤخرا لحجز مواعيد ذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، وذلك من خلال تخصيص مسار لمن لم يتسنى له الحجز الإلكتروني.

وتأتي هذه الخدمات الإضافية ضمن حرص الأمانة على خدمة المستفيدين بالمنطقة وضمان حصولهم على الخدمة بكل يسر و سهولة، بجانب خدمة بوابة الأمانة الرقمية لحجز موعد لذبح الأضاحي من خلال الرابط: هنا

و اوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأنه يمكن للمستفيد الذي يتعذر عليه الحجز الالكتروني الحصول على خدمة المسار المخصص له، مضيفا :" ان الأمانة حرصت على تقديم الخدمات لمستخدمي المسالخ والاستفادة من خدماتها، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ وتفاديا للزحام، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويعتبر هذا المسار خدمة إضافية من ضمن جملة الخدمات التي تقدمها الأمانة لأهالي المنطقة الشرقية، هذا العام بعد أن أطلقت خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ المركزية.

وبين الصفيان، ان هناك خدمة إضافية هذا العام تم إدراجها ضمن الخدمات المعلن عنها، وذلك بالتواصل مع صاحب " الاضحية" الذبيحة بعد جاهزيتها في حال تأخر باستلامها، حيث يتم الاتصال به هاتفيا و إبلاغه بجاهزية " ذبيحته" في المسلخ و حضوره لإستلامها.

كما ونوه الى ان الامانة حرصت على تشديد تطبيق الاحترازات الوقائية و تطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين و المستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد و الإلتزام بالإجراءات كتشديد على وضع الكمامه، و تأكد من تطبيق" توكلنا"، بالإضافة الى وجود رجال الأمن لضمان الإلتزام، مؤكدا ان الخدمات تقدم كل عام بشكل متطور و مختلف.

وكانت الأمانة قد أعدت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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