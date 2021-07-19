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تصرف يثير الجدل من مسافر على جناح الطائرة

منذ ساعتين
969

التعليقات

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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