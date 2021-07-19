العنزي يتفقد مصلى العيد الرئيسي والجوامع والمساجد بعرعر

مازن القرني (صدى):
قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، بجولة تفقدية شملت مصلى العيد الرئيس وعدداً من الجوامع والمساجد التي اعتمدها الفرع لإقامة صلاة العيد فيها بمدينة عرعر، اطلع ــ خلالها ــ على آخر الاستعدادات من أجل تهيئتها للمصلين، موجهاً بسرعة الإنجاز ودقة العمل لكي يكون المصلى والجوامع والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين.
وتأتي هذه الجولات للتأكد من جاهزية المصلى والجوامع والمساجد وتهيئتها .
وقد رافق الشيخ مطارد في هذه الجولة مديري الإدارات بالفرع والتي اعتمد فضيلته من خلالها الخطة التشغيلية لتنظيم مصلى العيد الرئيس موضحا فضيلته أنه تم زيادة عدد بوابات المصلى لتصل إلى 21 بوابة من أجل تطبيق أعلى معايير الاجراءات الاحترازية.
من جانبه أكد العنزي بأن هذه الجولة التفقدية تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، وبمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.