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أمانة جدة تعتمد 6 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي

منذ 12 ساعة
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أمانة جدة تعتمد 6 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي

مازن القرني (صدى):
جندت أمانة محافظة جدة أكثر من 65 من المشرفين والعمال، لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة لموسم هذا العام 1442هـ، من خلال نقاط التفتيش التي يتم التواجد بها على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية وباقي إدارات الأمانة المعنية، في حين اعتمدت الأمانة خطة عمل المسالخ لهذا الموسم وفق الاشتراطات الصحية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

حيث هيأت الأمانة خلال أيام العيد 3 مسالخ معتمدة وهى (مسلخ جدة الرئيسي- مسلخ سوق الأنعام المركزي) (مسلخ السبيل) والتي تعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الثامنة مساءً، فضلاً عن السماح للمطابخ النظامية بالذبح خلال أيام العيد فقط وذلك وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي كما خصصت الأمانة سبع نقاط لبيع الأغنام من خلال السيارات.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، أن الأمانة خصصت ست نقاط تفتيش ستكون موزعة في نطاق البلديات الفرعية وهي بلدية الجنوب الفرعية بتخصيص (نقطتين) تفتيش، "بلدية أم السلم الفرعية وبلدية بريمان الفرعية بالإضافة إلى بلدية ذهبان الفرعية وبلدية طيبة الفرعية" لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المحافظة، مضيفاً بأن الأمانة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم. وأشار المطيري إلى أن نقاط التفتيش ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات والتي تعمل على مدار الساعة، مبيناً أن أعداد الآليات والمعدات والعمالة المخصصة لهذه المهام هي (50) مشرفين و(15) عامل في كل وردية بالإضافة لـ الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لتعقب ورصد الباعة الجائلين للأغنام.

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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