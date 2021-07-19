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بالفيديو .. وزير الصحة : الوضع مطمئن وندعو الحجاج بتجنب الجلوس في الشمس

منذ ساعة
1303
بالفيديو .. وزير الصحة : الوضع مطمئن وندعو الحجاج بتجنب الجلوس في الشمس

مكة المكرمة (صدى):
قال وزير الصحة، توفيق الربيعة، إن الوضع الصحي مُطمئن في موسم حج هذا العام، كما أن هناك استعدادات كثيرة لضمان سلامة الحجاج.

ونوه بوجود 13 مستشفى مكة المكرمة منها 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة، ومستشفى آخر متنقل، بالقرب من الحجيج في المواقع التي ينتقلون لها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى وجود 6 مراكز صحية تعمل في المشاعر المقدسة، فضلا عن 180 سيارة إسعاف، وممارس صحي مع كل 100 حاج، مؤكدًا عدم رصد إصابات بفيروس كورونا الجديد.

ونصح الحجاج بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتجنب الجلوس في الشمس لفترة طويلة لضمان عدم إصابتهم بالإجهاد الحراري، مضيفا أنه تم علاج حالات الإجهاد الحراري التي رُصدت اليوم.

مكة المكرمة
الصحة
المشاعر المقدسة
توفيق الربيعة

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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