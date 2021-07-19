تشيلسي يعتزم بيع الألماني "فيرنر" خلال الانتقالات الصيفية الجارية 

وكالات (صدى):
يدرس نادي تشيلسي إمكانية بيع مهاجمه الألماني تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ويبحث تشيلسي عن عروض مناسبة من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في التعاقد مع تيمو فيرنر، ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس".
ويعد تيمو فيرنر أحد المرشحين للدخول في صفقة تبادلية مع نادي بوروسيا دورتموند، من أجل الحصول على خدمات إيرلينج هالاند الذي يعد هدفًا بالنسبة لتشيلسي.
وكان فيرنر انتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادمًا من نادي لايبزيج، فيما سجل 6 أهداف فقط خلال 35 مباراة خاضها مع البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.