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تشيلسي يعتزم بيع الألماني "فيرنر" خلال الانتقالات الصيفية الجارية 

منذ ساعة
1201
تشيلسي يعتزم بيع الألماني "فيرنر" خلال الانتقالات الصيفية الجارية 

وكالات (صدى):
يدرس نادي تشيلسي إمكانية بيع مهاجمه الألماني تيمو فيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث تشيلسي عن عروض مناسبة من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في التعاقد مع تيمو فيرنر، ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس".

ويعد تيمو فيرنر أحد المرشحين للدخول في صفقة تبادلية مع نادي بوروسيا دورتموند، من أجل الحصول على خدمات إيرلينج هالاند الذي يعد هدفًا بالنسبة لتشيلسي.

وكان فيرنر انتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادمًا من نادي لايبزيج، فيما سجل 6 أهداف فقط خلال 35 مباراة خاضها مع البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

 

الانتقالات الصيفية
نادي تشيلسي
تيمو فيرنر
نادي لايبزيج

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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