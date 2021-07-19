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"الجوازات" توضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان جواز السفر للتابعين الأجانب

منذ ساعة
1294
"الجوازات" توضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان جواز السفر للتابعين الأجانب

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازت الاجراءات التي يتم اتخاذها في حال فقدان جواز السفر للتابعين الأجانب خارج السعودية عند العودة، مشيرة لضرورة مراجعة إدارة الجوازات.

ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" قائلاً: "تم فقد جوازات السفر الخاصة بالتابعين الأجانب خارج السعودية.. هل في الإمكان رجوعهم للممكله بجوازات السفر الجديدة ومعهم تأشيرة خروج وعودة سارية ومسجل بالتأشيرة أرقام جوازات السفر القديمة ؟".

وردت "الجوازات" قائلة: "تتم العودة بجواز السفر الجديد ويتم إحضار ما يثبت فقدان جواز السفر عند العودة ويتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنقل معلومات جواز السفر بعد الدخول".

 

الجوازات
جواز السفر
إدارة الجوازات
التأشيرة
التابعين الأجانب

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أحدث التعليقات

شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
شنكار
يقلع هالعينه فروخ طهران
فهد بن فايز الشهري
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته
omar
ياقحطانى اخبارك بايته قاعد تلقط من الانتر نت وتنشر
خالد
انت كريه يا قرقاش والله اني لا ارتاح لك

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