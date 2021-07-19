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العثور على طفلة مقتولة ومدفونة في منزل أقاربها

منذ 58 دقيقة
864
العثور على طفلة مقتولة ومدفونة في منزل أقاربها

القاهرة (صدى):
عثر الأهالي في إحدى المحافظات المصرية على طفلة كانت متغيبة، مقتولة ومدفونة في منزل جيرانهم وأقاربهم بسبب خلافات الميراث.

وتغيبت الطفلة الجمعة الماضية في ظروف غامضة؛ ليبحث عنها والداها في كل مكان دون فائدة وما إن مرت 24 ساعة علي اختفائها حتي قاما بتحرير محضر بقسم الشرطة بتغيب طفلتهما، فيما شك الأبوان في جيرانهما وأقاربهما بسبب وجود خلافات بينهما بسبب الميراث.

ووجه الوالدان الاتهامات إلى أقاربهما بالتسبب في تغيب طفلتهما حيث قامت قوات الشرطة بالتحفظ عليهم؛ ليعترف جيران الطفلة وأقاربها بقتلها ودفنها في منزلهم بسبب خلافات الميراث وقاموا بذلك انتقاما من أهل الطفلة.

مصر
جريمة
قتل
طفلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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