العثور على طفلة مقتولة ومدفونة في منزل أقاربها

القاهرة (صدى):
عثر الأهالي في إحدى المحافظات المصرية على طفلة كانت متغيبة، مقتولة ومدفونة في منزل جيرانهم وأقاربهم بسبب خلافات الميراث.
وتغيبت الطفلة الجمعة الماضية في ظروف غامضة؛ ليبحث عنها والداها في كل مكان دون فائدة وما إن مرت 24 ساعة علي اختفائها حتي قاما بتحرير محضر بقسم الشرطة بتغيب طفلتهما، فيما شك الأبوان في جيرانهما وأقاربهما بسبب وجود خلافات بينهما بسبب الميراث.
ووجه الوالدان الاتهامات إلى أقاربهما بالتسبب في تغيب طفلتهما حيث قامت قوات الشرطة بالتحفظ عليهم؛ ليعترف جيران الطفلة وأقاربها بقتلها ودفنها في منزلهم بسبب خلافات الميراث وقاموا بذلك انتقاما من أهل الطفلة.