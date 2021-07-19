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زوج هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه

منذ ساعة
976
زوج هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه

القاهرة (صدى):
علق سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، على الحكم بحبسه لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

وقال سامي إنه سيحدد موعدا جديدا للاستئناف الخاص بقضيته مع الفنانة في نسب ولديه بعد أن حكم عليه بدفع نفقة قدرها مليون و600 ألف جنيه مصري، مضيفًا:استئناف قضية الـDNA.. سيتم تحديد الجلسة بعد العيد".

وعن قيام زوجته هالة صدقي بالتلقيح الصناعي، قال: "عملنا العملية مرتين في مصر وفشلت، وهي كانت دائمة التردد على لندن وكانت تصر على عمل العملية هناك.

وأضاف : وعرفت بعد كده إن السبب إنها كانت متفقة معاهم على كل حاجة دون علمي وبالفعل سافرت معاها واديتها الحيوانات المنوية على أنه تلقيح عادي".

 

سجن
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سامي سامح

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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