فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر لـ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله في عام 1388 هـ.
وبينت لقطات الفيديو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود برفقة الملك فهد والملك خالد والملك عبدالله بن عبدالرحمن خلال أداء مناسك الحج.
وأظهر مقطع الفيديو البساطة التي تحلى بها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود مع الملك فهد والملك خالد والملك عبدالله خلال تأدية مناسك الحج، حيث حرصوا على الجلوس في الخيمة وتناول الطعام وهم جالسين على الأرض في تواضع شديد مع غيرهم من ضيوف الرحمن.