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ولي عهد أبوظبي: الشراكة بين المملكة والإمارات قوية ومستمرة

منذ 30 دقيقة
1247
ولي عهد أبوظبي: الشراكة بين المملكة والإمارات قوية ومستمرة

الرياض (صدى):
أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، عن سعادته بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في الرياض.

ونشر "بن زايد" عدد من الصور التي تجمعة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض".

وأضاف: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض اليوم الاثنين.

 

                                                                                         اقرأ أيضًـــــا:

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى الرياض

 

ولي العهد
الإمارات
الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد أبوظبي
محمد بن زايد

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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