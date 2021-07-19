نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أبرز مواصفات سيارة فورد مافريك الجديدة

منذ 46 دقيقة
1238
بالفيديو.. أبرز مواصفات سيارة فورد مافريك الجديدة

وكالات (صدى):
استعرضت قناة Maverick Truck Club المتخصصة في مجال استعراض السيارات النسخة العملاقة فورد مافريك، والتي تنتمي إلى فئة سيارات البيك اب عالية التجهيز، حيث تأتي بقدرات فنية قوية إلى جانب الاطلالة الخارجية و التي تحمل الكثير من المفاهيم.

تحتوي الشاحنة فورد مافريك على عجلات رياضية كبيرة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم النجمة المتشعبة بإطلالة سوداء اللون، مع مصابيح أمامية ضخمة، و عواكس اضاءة جانبية مع مقدمة بارزة، كما تمتعت بطلاء خارجي اقرب من لون ناردو جراي، و لكن باسم AREA 51 المميز أيضا، بالإضافة إلى صندوق خلفي لحمل الامتعة،و مقصورة رباعية الأبواب مع زجاج خلفي يربط بين قمرة القيادة و المساحة الخلفية.

و وتتميز فورد مافريك بعجلة قيادة متعددة الوظائف، و لوحة عدادات انيقة، و فرامل يد كهربائية، مع شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و التي تتوسط مقصورة القيادة، بالإضافة إلى مقاعد من الجلد، و لمسات متعددة الألوان تزين السيارة من الداخل، إلى جانب مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

وتزود الشاحنة على محرك ايكو سبورت سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 375 نيوتن/متر، مدعوم بتقنية الدفع الامامي أو الدفع الكلي للعجلات، بالإضافة إلى نسخة اخرى تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، قادر على انتاج قوة 162 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن/متر، يعمل بتقنية الدفع الامامي.

 

سيارة
فورد مافريك
محرك ايكو سبورت

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

أخر الأخبار

النيابة العامة : السجن وغرامة 200 ألف ريال لمخالفي تعليمات العزل والحجر الصحي
النيابة العامة : السجن وغرامة 200 ألف ريال لمخالفي تعليمات العزل والحجر الصحي
منذ 12 دقيقة 1115
بالفيديو .. مستشفى جبل الرحمة: لم نرصد أي حالة حرجة بين الحجاج
بالفيديو .. مستشفى جبل الرحمة: لم نرصد أي حالة حرجة بين الحجاج
منذ 21 دقيقة 1114
قرقاش: زيارة محمد بن زايد للرياض تجسيد للعلاقات بين المملكة والإمارات
قرقاش: زيارة محمد بن زايد للرياض تجسيد للعلاقات بين المملكة والإمارات
منذ 26 دقيقة 1258
ولي عهد أبوظبي: الشراكة بين المملكة والإمارات قوية ومستمرة
ولي عهد أبوظبي: الشراكة بين المملكة والإمارات قوية ومستمرة
منذ 30 دقيقة 1241
تسجيل قياسات اللياقة البدنية لـ لاعبي الاتحاد قبل معسكر النمسا
تسجيل قياسات اللياقة البدنية لـ لاعبي الاتحاد قبل معسكر النمسا
منذ 41 دقيقة 1261
بالفيديو.. أبرز مواصفات سيارة فورد مافريك الجديدة
بالفيديو.. أبرز مواصفات سيارة فورد مافريك الجديدة
منذ 46 دقيقة 1238
العثور على طفلة مقتولة ومدفونة في منزل أقاربها
العثور على طفلة مقتولة ومدفونة في منزل أقاربها
منذ 57 دقيقة 834
فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج
فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج
منذ ساعة 1727
زوج هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه
زوج هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه
منذ ساعة 975
«الصحة»: تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1675