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أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في مدينة أبها

منذ 14 ساعة
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أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في مدينة أبها

أبها (صدى):
ضبطت أمانة منطقة عسير نحو 160 كجم من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بموقع عشوائي بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية التابعة لها ضبطت موقع ذبح عشوائي وتجهيز لحوم مخالف للإجراءات الصحية والبلدية، بلا تراخيص نظامية إضافة الى افتقار الموقع إلى السلامة المهنية، حيث تم تخصيصه من قبل مجموعة من العمالة الوافدة للذبح وتجهيز اللحوم، وجرى إغلاق الموقع فوراً و مصادرة اللحوم و اتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فيما تم تسليم المخالفين للجهات المختصة.

ودعت أمانة منطقة عسير الجميع بالتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف.

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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