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نائب وزير الحج يعلن تحضير 1700 حافلة عند مخيمات الحجاج (فيديو)

منذ ساعة
1553
نائب وزير الحج يعلن تحضير 1700 حافلة عند مخيمات الحجاج (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أو كافة المناطق في المشاعر المقدسة مهيئة وصحية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أنه سيتم تحضير 1700 حافلة تنطلق الرابعة عصراً عند مخيمات الحجاج، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية تواكب تحركات الحجاج في المشاعر ويمكن الحاج الانتقال من المسجد إلى جبل الرحمة ومنها إلى المخيم.

وأضاف "سنبدأ الانتقال من مزدلفة إلى منى الساعة 12 بعد منتصف الليل ,وستنطلق القوافل مجدولة بأعداد محددة ، حيث أن كل ساعة ستنطلق فئة من الفئات المحددة إلى المخيمات ثم إلى منشأة الجمرات حتى تكون الحركة سلسة وذات مرونة ونحافظ على التباعد بين الاشخاص".

حافلة
نائب وزير الحج والعمرة
مخيمات الحجاج

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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