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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق "الرياض - الرين"

منذ ساعة
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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق "الرياض - الرين"

الرياض (صدى):
شهد طريق (الرياض - الرين) اليوم الاثنين، هطول أمطارًا غزيرة دفعت مرتادي الطريق إلى تقليل السرعة تجنبًا للحوادث.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار
الطقس
طريق الرياض الرين

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81695
منذ ساعة
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81695
منذ ساعة
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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