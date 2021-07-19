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بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى الرياض

منذ ساعتين
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بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى الرياض

الرياض (صدى):
وصل الرياض اليوم الاثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث رحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بسمو ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.

وقد تبادل سمو لي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.

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أحدث التعليقات

وافي
عليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم لعل الله يبدل الحال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وليش في الاردن
لللل
الله يالسيسي نص الشعب جيعان ومرضان تركتهم ولحقت بالممثليين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة

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