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بالفيديو.. حاج يغالب دموعه ويعبر عن فرحته بعد خطبة عرفة

منذ 37 دقيقة
1580
بالفيديو.. حاج يغالب دموعه ويعبر عن فرحته بعد خطبة عرفة

مكة المكرمة (صدى):
أعرب حاج عن فرحته ومشاعره بعد تأديته لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في يوم عرفة؛ حيث ظهر وهو يغالب دموعه تأثرًا.

وقال الحاج أنهم وجدوا اليوم كل خير وتيسيرًا للأمور عليهم خلال عمليات التفويج واتباع للإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامة حجاج بيت الله الحرام، مثنيًا على الاستقبال والمعاملة الحسنة التي وجدوها في المشاعر المقدسة.

ووجه الحاج رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ودعا لهما بالتوفيق والسداد، كما دعا بالقبول وصلاح الأحوال لجميع المسلمين.

الحج
حاج
خطبة عرفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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